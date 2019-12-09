Vuslat 32.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde neler oluyor? Kerem tuzağa mı düşüyor?

TRT1 ekranların vazgeçilmez dizisi Vuslat yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde heyecan zirvede yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Vuslat yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftaki bölümde Faik'in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Son bölümde ise Feride ve Aziz arasında gergin anlar yaşanmıştı. Peki Vuslat 32.bölümde neler oluyor? Kerem tuzağa mı düşüyor?

VUSLAT 32.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Salih, Satranc-ı Urefa'nın asıl kıymetini Aziz'e farklı bir şekilde anlatır. Aziz'in yürüdüğü yolda şüphelerinden arınması için onu kendi ateşiyle baş başa bırakır. Yaşananlardan sonra Salih Baba'nın dükkanının kapısı Aziz'e kapalıdır artık. Aziz'in yüzüne kapanan tek kapı hakikat yolunun kapısı değil, sevdiğinin de kapısıdır. Faik'in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Hem minyatürü bulmaları hem de ailelerinin karşılarına çıkardıkları engelleri aşmaları gerekmektedir.

Vuslat 32. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Holdingte ağırlığını hissettirmek isteyen Tahsin, işlerin kontrolünü ele geçirmek için düğmeye basar. Ona göre Aziz'e mesaj vermenin en kısa yolu Feride'ye cephe almaktan geçer. Ancak Feride'ye asıl darbeyi vuran, kardeşi Fırat'ın Nehir'le iş birliği yaptığını öğrenmesi olacaktır.

Kerem, ailesi için büyük bir sürpriz hazırlarken Bülent'in tuzağına düşer. Aklıyla ve kalbiyle oynayan dedesine karşı kendini savunmaya çalışır. Beklenmedik bir hamleyle yeni bir ortak bularak geçmişin sırlarının peşine düşer.