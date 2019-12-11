MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye 10 Aralık eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef dokunulmazlık oyununda takımlar büyük çaba gösterdi. Kırmızı ve mavi takımlar arasında yaşanan rekabet son bölümde heyecanı iyice arttırdı. Finale doğru adım adım giderken 10 Aralık Masterchef Türkiye'de eleme adayı belli oldu. Mavi takım eleme oyununda bıldırcın dolması yaptı. Dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Son bölümde neler oldu? 10 Aralık Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Şefler yemekleri tatmalarının sonrasında ise kazanan takımı açıkladı. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım başarılı bir performansla kazandı. Mavi takım lezzetli yemekler hazırlasa da sunumda kaybetti. Cemre'nin kaptanlığındaki Alican ve Rıfat böylece ilk eleme adayının belirleneceği oyuna geçtiler. Güzide, Rıfat ve Alican'ın önüne eleme yarışında bıldırcın dolması geldi. Bu 3 isimden sadece Güzide bu yemeği daha önce yapmış olduğunu söyledi. Yarışma sonunda Alican en iyi tabağı çıkarıp potadan kurtuldu. Güzide ve Rıfat ise pişmemiş bıldırcın ile gelince şefler 'tehlikeli' diyerek tabakları geri çevirdi. Yarışmacılara ek 5 dakika süre verildi ve yenilebilir bir tabakla gelmeleri istendi. Sonuçta Güzide'nin tabağı daha iyi çıktı ve ilk eleme adayı Rıfat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık yarışını kaybeden mavi takım eleme potasına çıkacak ismi belirlemek için yarıştı. Güzide, Alican ve Rıfat'ın yer aldığı mavi takımda yarışmacıları Somer Şef'in tarifi bıldırcın dolmasını yapmaya çalıştılar.

Şefin tabağına en yakın tabağı Alican yaptı. Güzide ve Rıfat arasında yapılan seçimde ise eleme potasına giden ilk aday Rıfat oldu.