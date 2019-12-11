Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları 10 Aralık açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

sonuçları 10 Aralık açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Star TV’de Çocuk, TRT1’de Elimi Bırakma, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV’de Kadın son bölümleriyle yayınlandı. Kanal D’de Salı akşamları yayınlanan Azize dizisinin ise yayın günü değişti. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanı aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kaptı. Totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Kadın üçüncü oldu. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çocuk, Elimi Bırakma, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:05
Reyting sonuçları 10 Aralık açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Ekrana gelen yapımlar birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam Star TV'de Çocuk, TRT1'de Elimi Bırakma, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV'de Kadın izleyicisiyle buluştu. Dizilerin sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci olurken, Star TV'deki Çocuk dizisi altıncı oldu. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Peki açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Haberimizde, 10 Aralık Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları 10 Aralık açıklandı mı? Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN