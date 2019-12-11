Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? İlk tanıtım fragmanı yayında! İşte Zemheri konusu ve oyuncuları!

Show TV'de başlayacak olan Zemheri dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin rol alacağı dizinin ilk tanıtım fragmanları yayınlandı. Yeni sezona bomba gibi bir fragmanla giriş yapan yapımda adalet ve aşkın büyüklüğünü göreceğiz. Çukur, Çarpışma gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren Alperen Duymaz en son yaptığı paylaşımın altına "Yakındır" yazarak dizinin çok yakında ekranlarda olacağını müjdeledi. Peki Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? İşte Zemheri konusu ve oyuncuları! İşte o detaylar…

ZEMHERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zemheri dizisinin yayın tarihi ve günü henüz netleşmedi. Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor.

İşte dizinin ilk fragman tanıtımı;

Zemheri 1. bölüm tanıtımı yayınlandı!

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor.

Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak.

Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ilk oyunculuğunu sergiledi. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde rol aldı. Bodrum Masalı dizisi ile ünlendi. 2018 yılında Direniş Karatay filminde Kutay karakterini canlandırdı.Çukur dizisinde Emrah Komiser olarak rol aldı. Sonrasında Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz yeni sezonda da Zemheri dizisinde oynadı.

Ayça Ayşin Turan

1992 Sinop doğumlu olan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Sinop Belediye Konservatuarı'nda da oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde rol aldı. Ayça Ayşin Turan rol aldığı Karagül dizisi ile meşhur oldu ve bu rolü ile sevildi. Sonrasında rol aldığı diziler sayesinde adım adım başarı basamaklarını tırmandı.

Hazal Filiz Küçükköse

1988 yılında Mersin'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup yarım bırakan oyuncu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam etti.

Özel oyunculuk dersleri alan Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı diziler;Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar,Kara Sevda, Rüya ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Yeni sezonda yayınlanacak olan Zemheri dizisinde de Berrak karakterini canlandıracak.

Caner Cindoruk

Caner Cindoruk Zemheri dizisinde.. En son Kadın dizisinde oynayan ve 3 sezondur Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk Kadın dizisinde 67. bölümde ölerek ayrıldı ve Zemheri dizisinin kadrosuna dahil oldu. Caner Cindoruk 2 Nisan 1980 tarihinde Adana ilimizde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun son adresi Zemheri isimli dizi oldu. Kadın dizisinden ayrılışına izleyiciler oldukça üzülmüştü, bakalım Zemheri dizisinde Caner Cindoruk nasıl bir rolle karşımıza çıkacak.

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