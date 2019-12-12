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MasterChef hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı! Mehmet Şef'in elleri neden sürekli cebinde?

Televizyon ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye’de hem tavırdığı takın ile hem ustalığı ile izleyicilerin gönlünde taht kuran isimlerin başında gelen MasterChef hakkında ortaya çıkan o bilgi herkesi şaşırttı. Yarışmayı heyecanla ekranları başında takip eden izleyiciler programın en ilgi çeken isimlerinden bir tanesi olan Mehmet Şef ile ilgili araştırmalar yapmaktan çekinmiyorlar. Öyle ki, Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Bu yoldan ortaya çıkarak ‘Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, sevilen isim Mehmet Chef’in elleri neden sürekli cebinde? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 21:56
MasterChef Mehmet Şef hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı! Mehmet Şef'in elleri neden sürekli cebinde?

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının sevilen ismi ile ilgili o bilgi yarışmayı izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışmada takındığı tavır ve ustalığı ile izleyicilerin gönlünde taht kuran ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında olan 'in ellerinin sürekli cebinde olması izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Hal böyleyken en çok merak edilen sorular arasında 'MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu' geliyor. İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;

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MasterChef Mehmet Şef hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı! Mehmet Şef'in elleri neden sürekli cebinde?
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