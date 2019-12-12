MasterChef Mehmet Şef hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı! Mehmet Şef'in elleri neden sürekli cebinde?

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının sevilen ismi Mehmet Şef ile ilgili o bilgi yarışmayı izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışmada takındığı tavır ve ustalığı ile izleyicilerin gönlünde taht kuran ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında olan MasterChef Mehmet Şef'in ellerinin sürekli cebinde olması izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Hal böyleyken en çok merak edilen sorular arasında 'MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu' geliyor. İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;