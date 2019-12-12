Şampiyonlar filmi konusu ve oyuncuları! Şampiyonlar filmi altyazı fragmanı ve IMDb puanı

Senaryosunu Javier Fesser ve David Marqués'in kaleme aldığı, Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Daniel Freire, Luis Bermejo, Yiyo Alonso'dan oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şampiyonlar filminin konusu merakla araştırılıyor. IMDb'de 7,2'lik yüksek sayılabilecek bir puana sahip olan Şampiyonlar filmi, fragmanı ve konusuyla oldukça merak uyandırıyor. Kibirli bir basketbol koçu olan Marco isimli karakterin özel hayatındaki sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşma yollarını konu edinen Şampiyonlar filminin bugünün en çok izlenen yapımları arasında yer alması bekleniyor. İşte merakla beklenen Şampiyonlar filminin konusu ve oyuncuları…

ŞAMPİYONLAR FİLMİ KONUSU

Marco Montes, İspanyol basketbol liginde yer alan önemli bir takımın, ikinci antrenörü olarak görev yapan bir basketbol koçudur. Kibirli bir adam olan Marco, bu yüzden özel hayatında sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün basketbol müsabakasında birinci antrenör ile tartışınca stadyumdan kovulur. Bunun üzerine bir de sarhoş olduğu bir gün polis aracına çarpınca tutuklanır. Hakim karşısına çıkan Marco, bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Ya 2 yıl hapis yatacak ya da 90 gün boyunca topluma hizmet etmekle görevlendirilecektir. Gönüllü olmasa da topluma hizmet etmeyi kabul eden Marco, zihinsel engelli çocuklardan oluşan "Los Amigos" adlı bir basketbol takımını eğitmekle görevlendirilir. Bir yandan eşi Sonia ile olan evliliğini kurtarmaya çalışan Marco, bir yandan da çocukları eğitmeye başlar. Bu sırada "Los Amigos" ulusal paralimpik yarışmaya hak kazandığını öğrenen Marco, kendisini daha büyük bir sıkıntının içinde bulur. Ancak eşinden gördüğü destek sayesinde Marco, hem kendi sorunlarını çözmek hem de takımı şampiyon yapmak için mücadele etmeye karar verir.

ŞAMPİYONLAR FİLMİ ALTYAZI FRAGMAN

Şampiyonlar filmi alt yazılı fragmanı izle!

ŞAMPİYONLAR FİLMİ OYUNCULARI

2018 İspanyol yapımı Şampiyonlar filminin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor:

Javier Gutiérrez

Athenea Mata

Daniel Freire

Luis Bermejo

Yiyo Alonso