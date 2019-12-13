MasterChef Yasin Obuz nereli? MasterChef Yasin kimdir, kaç yaşında?

Masterchef yarışması ile kendini tanıtan ve bilinen Yasin Obuz elenmesinin ardından katıldığı bir televizyon programında kendi ile ilgili itiraflarda bulundu. Seyircilerin dikkatini çeken hareketleri ve konuşma tarzıyla gündemde olan Obuz ile ilgili olarak internet üzerinden Masterchef Yasin nereli, kaç yaşında şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, yemek yarışmasında tanıdığımız Masterchef Yasin kimdir, nerelidir? Masterchef Yasin kaç yaşında işte hakkında merak edilen tüm detaylar…

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmanın iddialı isimlerinden olan ancak geçtiğimiz günlerde yarışmadan elenen Yasin Obuz, Diyarbakır'da doğdu. Üniversitede spor akademisi bölümünden mezun olan Yasin Obuz, İstanbul'a taşınma kararı aldı. Masterchef yarışmasından önce başka televizyon programlarına da katılan Yasin Obuz, daha sonra İstanbul'da bir pilav dükkanı açtı. Yasin Obuz, program öncesinde bu pilav dükkanını işletiyordu.

Masterchef'in eski yarışmacılarından Yasin Obuz, Diyarbakır'da doğdu. Ailesi bir süre sonra Antalya'ya taşınan Yasin Obuz'un aslen Diyarbakırlı olduğu belirtiliyor.

Masterchef'e veda eden Yasin, 32 yaşında. Yasin Obuz'un doğum tarihi gün ve ay olarak bilinmiyor.

MasterChef'teki performansıyla jüri üyeleri olan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivri'nin beğenisini ve takdirini toplayan Yasin Obuz, yarışmadan elenmesinin ardından arkadaşı Suna hakkında ilk defa konuşarak beklenmedik bir itiraf gerçekleştirdi. Her ne kadar ilk etapta evlilik programı ve MasterChef gibi programlarda kendini gösterse de asıl büyük çıkışını MasterChef'le yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine kavuşan Yasin Obuz samimi açıklaması sosyal platformda gündem oldu.

MasterChef Türkiye'de söylem ve davranışlarıyla pek çok kişinin sempatisini kazanan Yasin Obuz, Suna'yla ilgili olarak, "Suna olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İlk başta nefret etmiştim, sonra baktım iyi bir kıza benziyor. Sonra muhteşem bir insan olduğunu anladım. Restoran açsam Suna'yı başına getirirdim. Hisse de verirdim. Suna efsanedir. Ben her şeyi satarım. Dış çekimlerde yemeği ben dağıtırdım. Yemek lezzetsiz olsa öyle bir anlatırdım ki adam su diye şerbet içerdi" şeklinde ifadelere yer verdi.