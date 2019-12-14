Alef dizisinden ilk kareler geldi! Alef dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Polisiye dizisi olan ve 2020 yılında karşımıza çıkacak olan dizi Alef merak edilmeye başlandı. Oyuncularından ilk görüntülerin gelmesi ile birlikte heyecan giderek artıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ve yönetmenliğini ödüllü Emin Alper'in yöneteceği dizi, polisiye bilmecesini çözmeye davet edecek. Objektif karşısında geçen dizi oyuncularından ilk görüntülerin de gelmesi ile Alef bilmecesi çözülmeye devam ediyor. İşte Alef konusu ve oyuncuları!

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR? OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

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