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Bu hafta Masterchefte kim elendi? Büyük sürpriz; Masterchefte elenen isim mı?

En çok izlenen yemek programları arasında yer alan Masterchefte dün akşam elenme heyecanı yaşandı. Yarışmanın favorilerinden , ve eleme oyununa kalan isimler oldu. 13 Aralık Cuma kim elendi? en çok araştırılan konu başıkları arasında yer alıyor. Danilo Şef'in yaptığı Tornedos Alla Rossini yemeği yarışmacılar tarafından yapıldı. Şefin orta pişmiş istediği eti bazı yarışmacılar doğru anladı bazıları ise anlayamadı, yarışmadan elenen kişi ise herkese sürpriz oldu! Yarışmanın sonunda gözyaşları sel oldu...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:58
Bu hafta Masterchefte kim elendi? Büyük sürpriz; Masterchefte elenen isim Rıfat Yurttaş mı Güzide Mertcan mı?

Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrikaya ve Şef Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu yarışmasında yapılan yemekler, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken tıpkı diğer yarışma programlarında olduğu gibi her izleyicinin bir favorisi var bu yüzden Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam Masterchefin favorilerinden , ve eleme oyununuda kozlarını paylaştı. Tornedos Alla Rossini yemeğini yaparken trüf mantarını eklemeyi unutan Rıfat Yurttaş, Masterchef'e veda eden isim oldu! Bu durumun ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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Bu hafta Masterchefte kim elendi? Büyük sürpriz; Masterchefte elenen isim Rıfat Yurttaş mı Güzide Mertcan mı?
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