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sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Cuma Arka Sokaklar, Masterchef, sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet yaşandı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Fox TV’de Ferhat ile Şirin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Masterchef, ATV’de Hercai son bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ 13 Aralık açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün total,ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sonuçlarda ise total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. AB grubunda Güldür Güldür Show ikinci, Güldür Güldür Show (Özet) üçüncü sırada yer aldı. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Arka Sokaklar, Masterchef, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:07
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Cuma Arka Sokaklar, Masterchef, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam Fox TV'de Ferhat ile Şirin, Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Masterchef, ATV'de Hercai son bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve film tutkunları '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Tüm kanallara ait total, ab ve abc1 sıralama güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Peki sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Arka Sokaklar, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 13 Aralık Masterchef, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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