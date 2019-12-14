Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Cuma Arka Sokaklar, Masterchef, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam Fox TV'de Ferhat ile Şirin, Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Masterchef, ATV'de Hercai son bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve film tutkunları '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Tüm kanallara ait total, ab ve abc1 sıralama güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Peki 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 13 Aralık Masterchef, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.