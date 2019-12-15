Bu hafta Masterchefte kim elendi? Sürpriz gerçekleşti; Masterchefte elenen yarışmacı Rıfat Yurttaş mı Güzide Mertcan mı?

Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrikaya ve Şef Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu Masterchef yarışmasında yapılan yemekler, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken tıpkı diğer yarışma programlarında olduğu gibi her izleyicinin bir favorisi var bu yüzden Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam Masterchefin favorilerinden Batuhan Bayır, Güzide Mertcan ve Rıfat Yurttaş eleme oyununuda kozlarını paylaştı. Tornedos Alla Rossini yemeğini yaparken trüf mantarını eklemeyi unutan Rıfat Yurttaş, Masterchef'e veda eden isim oldu! Bu durumun ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı.