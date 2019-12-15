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7 milyonluk villasıyla olay olmuştu! MasterChef Güzide’den bir açıklama daha geldi

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef ile ünlü olan başarılı yarışmacı ’ın yaşadığı eve uzun bir süredir sosyal medyada konuşuluyordu. Sosyal medyadan sık sık yaşadığı evin fotoğraflarını paylaşan Güzide’nin evi hakkında yapılan fiyat tahminleri ise dudak uçuklatıyor. Son olarak sık sık oturduğu villa ile gündeme gelen Güzide Mertcan’dan yeni bir açıklama daha geldi. İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 19:41
MasterChef Güzide 7 milyonluk villasıyla olay olmuştu! MasterChef Güzide’den bir açıklama daha geldi

Masterchef Türkiye yarışması ile ünlenen Masterchef Güzide hem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hem de yarışmada yaptığı yemeklerle sık sık gündem oluyor. Öte yandan yarışmada finale gidilirken, yarışmacıların özel hayatları sık sık sosyal medyada gündem konusu oluyor. Bu noktada eviyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Masterchef Güzide'den açıklama geldi. İşte Güzide Mertcan'ın o açıklamaları…

MASTERCHEF GÜZİDE'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Yaşadığı ev dudak uçuklatan MasterChef Güzide, kimdir, ne iş yapıyor ve eşi kim sorularının detaylarını haberimizde bulabilir, Güzide Mertcan'ın açıklamalarını görebilirsiniz…

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MasterChef Güzide 7 milyonluk villasıyla olay olmuştu! MasterChef Güzide’den bir açıklama daha geldi
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