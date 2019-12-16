Çukur 3.sezon 13.bölüm fragmanı yayında! Çukur 80.yeni bölümde ortalık karışacak!

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin hayran kitlesi oldukça büyük. Yayınlanan 3.sezon 13.bölüm fragmanı yine hız kesmeden izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Öğrendiği gerçeklerden sonra Yamaç çılgına dönecek ve bu hamle karşısında Azer bulduğu desteklerle karşısına daha güçlü çıkacak. Peki; Çukur 80.bölümde neler olacak? İşte Çukur 3.sezon 13.bölüm fragman ve detayları!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrendiği gerçeklerden sonra Yamaç çılgına dönecek. Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye atacak.

ÇUKUR 80.BÖLÜM (3.SEZON 13.BÖLÜM) FRAGMAN

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