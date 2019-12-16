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.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan .67'de olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti?  sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Roma İmparatoru Neron MS.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 23:16
Roma İmparatoru Neron MS.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Roma İmparatoru Neron MS.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Roma İmparatoru Neron MS.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Roma İmparatoru Neron MS.67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmişti?

A - At arabası yarışı (Doğru Cevap)

B - Direğe tırmanma yarışı

C - Koşu yarışı

D - Kütük taşıma yarışı

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