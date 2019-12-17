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son bölümde neler oldu? öldü mü? Çukur 3.sezon 14. Bölüm fragmanı yayında mı?

son bölümü izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 80. son bölümde ’nin vurulması damga vurdu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünün ardından 3.sezon 14.bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başladı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran yani Cumali’nin ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Çukur 80.bölümde neler oldu? ?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı dizinin son bölümünde nefes kesen sahneler yer aldı. ’nin iddialı yapımının 80.bölümünde Kardeşi Kadir’in ölümüyle mahallede her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali'ye pusu kurması heyecan yarattı. Peki Çukur 80.son bölümde neler oldu? Çukur 3.sezon 14. Bölüm fragmanı yayında mı? Cumali öldü mü?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:50
Çukur son bölümde neler oldu? Cumali öldü mü? Çukur 3.sezon 14. Bölüm fragmanı yayında mı?

Ekranların sevilen dizisi Çukur 80.bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Heyecan ve aksiyon dolu dizinin son bölümünde Cumali'nin vurulma sahnesi şoke eder. Show TV'de ekrana gelen dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Bu bağlamda '' Çukur 3.sezon 14.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Peki Çukur 80.son bölümde neler oldu? Cumali öldü mü? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragman bilgileri!

ÇUKUR 80.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde izleyici şoke oldu. Bunun üzerine son bölümde yaşananlar merak edildi. Haberimizde Çukur son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Çukur'da yaşanan şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamadı. Yamaç'ın yaptığı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıktı. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklendi.

Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağladı. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştırdı. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye attı.

CUMALİ ÖLDÜ MÜ?

Cumali'nin ölü ölmediği ise Çukur'un 81. yeni bölümde belli olacak. Çukur 81.bölüm 23 Aralık tarihinde Show TV'de ekrana gelecek.

ÇUKUR 3.SEZON 14.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 81.bölüm( 3.sezon 14.bölüm) fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

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