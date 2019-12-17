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Ramo ilk tanıtım fragmanı geldi! nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

ekranlarına yeni başlayacak olan dizi Ramo ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerini ve ’in paylaştığı dizi merak uyandırdı. Bir isyan hikayesinin ekseninde dönen diziden ilk görüntüler de yayınlandı. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:21
Ramo ilk tanıtım fragmanı geldi! Ramo dizisi nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Hikayesiyle merak uyandıran dizi daha şimdiden adından söz ettirmeyi başarıyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının da gelmesiyle birlikte heyecan dorukta. Ramo dizisinden ilk görüntüler de geldi. İşte Ramo dizisi tanıtım fragmanı ve ilk görüntüler!

RAMO DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana'da başlandı.

RAMO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisinin çekimleri Adana'da yapılmaktadır.

RAMO DİZİSİNDEN İLK TANITIM FRAGMANI GELDİ!

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi 'Ramo'dan ilk sahneler yayınlandı izle!

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Ramo ilk tanıtım fragmanı geldi! Ramo dizisi nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!
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