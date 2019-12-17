Zalim İstanbul 24.yeni bölümde neler oluyor? Şeniz'in yeni planı ne? Zalim İstanbul 23.bölüm fragmanı yayında!

Zalim İstanbul 24.yeni bölüm fragmanı izleyicisini büyüledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları güne damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Zalim İstanbul 24.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde Nedim ve Cenk arasında yaşanan tartışma giderek büyüyor. Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu? İşte Zalim İstanbul 24.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Zalim İstanbul 24. son bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL 23.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Haberimizde, Zalim İstanbul 24.bölüm fragmanı hakkında bilgi sahibi olabilir ve son bölüm özetine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.