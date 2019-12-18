Benim Adım Melek 13.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek 13.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. TRT1'in iddialı dizisinin bu akşamki bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. Bu bağlamda '' Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu hafta Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler oluyor? İşte o ayrıntılar

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız'ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil'in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder.

Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.

Melek ve Halil'i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali'nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır? Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir... Bunu duyan Seyitali Melek'in konaktan gitmesine izin verecek midir?