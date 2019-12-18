MasterChef Güzide villasını satılığa çıkarıyor! MasterChef Güzide Mertcan villasını ne kadara satacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef ile oldukça büyük bir üne kavuşan MasterChef Güzide'nin oturduğu lüks villayı satılığa çıkardığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere yarışmanın favori isimlerinden olan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmekle birlikte pek çok tepkiyi de üzerine çekmişti. Eleştirilen hedefinde olan Güzide son açıklamasında "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakâr aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" demişti.

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN VİLLASINI KAÇ MİLYON LİRAYA SATACAK?

İşte uzun bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Güzide Mertcan'ın evinin fiyatı ve detaylar...