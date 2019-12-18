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Güzide villasını satılığa çıkarıyor! MasterChef villasını ne kadara satacak?

Ekranların sevilen yemek programı Türkiye ile tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline dönüşen , sosyal medyada uzunca bir süre konuşulan villasını satılığa çıkarma kararı aldığı iddia edildi. Evli ve üç çocuk annesi olan Güzide Mertcan, yarışmada gösterdiği tavır ile pek çok kişinin sevgisini kazanmayı başarırken, sosyal medyada paylaştığı evi ile uzunca bir süre tartışmalara konu olmuştu. Peki, MasterChef Güzide villasını kaç liraya satacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:35
MasterChef Güzide villasını satılığa çıkarıyor! MasterChef Güzide Mertcan villasını ne kadara satacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef ile oldukça büyük bir üne kavuşan MasterChef Güzide'nin oturduğu lüks villayı satılığa çıkardığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere yarışmanın favori isimlerinden olan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmekle birlikte pek çok tepkiyi de üzerine çekmişti. Eleştirilen hedefinde olan Güzide son açıklamasında "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakâr aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" demişti.

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN VİLLASINI KAÇ MİLYON LİRAYA SATACAK?

İşte uzun bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Güzide Mertcan'ın evinin fiyatı ve detaylar...

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MasterChef Güzide villasını satılığa çıkarıyor! MasterChef Güzide Mertcan villasını ne kadara satacak?
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