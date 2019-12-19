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konusu nedir? kimler?

Emma Stone ve Ryan Gosling’ın başrolde yer aldığı romantik komedi tadındaki () filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyen vatandaşların araştırma konusu haline gelen oyuncuları ve konusu internet üzerinden sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Damien Chazelle’nın bulunduğu yapım yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Peki, nedir, oyuncuları kimler? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yapım ile ilgili ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:19
Aşıklar Şehri konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları kimler?

Yolları kesişen iki insanın hayatını konu alan ve başrollerinde Emma Stone ve Ryan Gosling'ın yer aldığı film Aşıklar Şehri bu akşam Star TV ekranlarına konuk oluyor. Yayınlanacak film ile ilgili olarak araştırmalar devam ederken romantik komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Damien Chazelle bulunuyor. Peki, Aşıklar Şehri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Aşıklar Şehri konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilen tüm detaylar sizlerle…

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Oscar ödüllü Whiplash'in yazarı Damien Chazelle'in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCU KADROSU

Ryan Gosling

Emma Stone

John Legen

J.K. Simmons

Rosemarie DeWitt

Finn Wittrock

Callie Hernandez

Sonoya Mizuno

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