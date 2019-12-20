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kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma haftanın puan durumu nasıl?

Kanal D ekranlarının sevilen programı 'da bu hafta da gelinler yarıştı. Sevilen yarışmada her hafta Cuma günü haftanın finali yapıldı. 'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen yarışma programı oldukça seviliyor. Soluksuz izlenen ve heyecan dolu yeni bölümde en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacı bugün belli oldu. Peki; oldu kim elendi? Mutfakta puan durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:07
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma haftanın puan durumu nasıl?

yarışma programında final haftasına gelindi. Cuma günleri haftanın finalinin yaşandığı program yine eğlenceli ve soluksuz izleniyor. Haftanın finali her hafta olduğu gibi tatlı günü oluyor. Bugün gelinler Galeta Unlu Tatlı yaparak en yüksek puanı almaya çalışacaklar. Kanal D'nin heyecanla takip edilen yarışması oldu kim elendi? Mutfakta haftanın puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 20 ARALIK CUMA

Haberimizin içeriğinden Gelinim Mutfakta haftanın puan durumuna ulaşabilir, elenen ve kazanan yarışmacıyı öğrenebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma haftanın puan durumu nasıl?
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