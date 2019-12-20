Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma haftanın puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta yarışma programında final haftasına gelindi. Cuma günleri haftanın finalinin yaşandığı program yine eğlenceli ve soluksuz izleniyor. Haftanın finali her hafta olduğu gibi tatlı günü oluyor. Bugün gelinler Galeta Unlu Tatlı yaparak en yüksek puanı almaya çalışacaklar. Kanal D'nin heyecanla takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 20 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 20 ARALIK CUMA

Haberimizin içeriğinden Gelinim Mutfakta haftanın puan durumuna ulaşabilir, elenen ve kazanan yarışmacıyı öğrenebilirsiniz.