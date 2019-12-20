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hayatını kaybetti! ? filminin yıldızıydı...

Ünlü Fransız oyuncu hayatını kaybetti. filminin yıldızı olan Paris doğumlu oyuncu Paris’te hayatını kaybetti. Ajansların duyurduğuna göre 78 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu güzelliği ve başarısı ile konuşuluyordu. Kariyerine model olarak başlayan sonrasında ise oyunculuk yaparak hayatına devam eden ? İşte Claudine Auger hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:55
Claudine Auger hayatını kaybetti! Claudine Auger kimdir? James Bond filminin yıldızıydı...

Fransız oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti. 78 yaşındaki oyuncunun Paris'te vefat ettiği bilgisi ajanslara geçti. James Bond filminin yıldızı olan Claudine Auger biyografisi merak ediliyor. 1941 yılında Paris'te dünyaya gelen yine Paris'te vefat eden Claudine Auger kimdir?

CLAUDINE AUGER KİMDİR?

1941 yılında Paris'te dünyaya gelen Claudine Auger, kariyerine model olarak başladı. 1958 yılındaki Dünya Güzeli yarışmasında ülkesi Fransa'yı temsil etti.

Bir yandan da oyunculuk dersleri alan Auger, aralarında Üç Silahşörler uyarlaması Demir Maske'nin de bulunduğu birçok film için kamera karşısına geçti.

Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond halkası Thunderball ile "ilk Fransız Bond kızı" unvanını da elde etti.

Claudine Auger, bu filmde Domino karakterine hayat verdi.

Büyük sükse yaptığı bu filmin ardından da Claudine Auger oyunculuğu sürdürdü.

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Claudine Auger hayatını kaybetti! Claudine Auger kimdir? James Bond filminin yıldızıydı...
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