Payitaht Abdülhamid 101.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamlarının sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Medya gündemini takip edenler '' Payitaht Abdülhamid 101.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftaki bölümde Namlunun ucundaki Halil Halid ölecek mi? Zalman'ın suikast planına dahil ettiği Halil Halid'in ekibini nasıl bir tertip beklemekte? Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, tutuklattığı Karaso'dan perde arkasındaki düşmanını öğrenmeye çalışırken, Zalman ise sorgudaki Karaso'nun ağzını kapatmanın yollarını arar… Karaso Abdülhamid'e Bulgar Prensini hedef gösterir. Abdülhamid Prensi Payitaht'a çağırırken, Zalman'ın planı Prens'in suikasta uğraması, ve mesulünün Abdülhamid olmasıdır.

Payitaht Abdülhamid 101. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Cemile Bidar'ın mektuplarını okuduğunu öğrenince deliye döner. Bidar ise Abdülhamid'e her şeyi anlatmaya kararlıdır. Blavatsky Ezoterik örgüt başlarını İstanbul'a davet ederek, kutsal emanetlere sahip olacaklarını, dünyayı birlikte yöneteceklerini açıklayacaktır.

Mehmet'le Paris'e gitme niyetinde olan Gülcemal'e Blavatsky'nin dehşet verici cezası ne olacak? Kocasıyla buluşmaya giden Cemile Sultan'ı ve konakta kazıya başlamış olan Blavatsky'yi bekleyen kötü sürprizler nedir?

Namlunun ucundaki Halil Halid ölecek mi? Zalman'ın suikast planına dahil ettiği Halil Halid'in ekibini nasıl bir tertip beklemekte?

Zalman planında başarılı olup Abdülhamid'i Prens'in katili olarak göstermeyi başarabilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çete lideri olarak Abdülhamid'in karşısına Mahmut Paşa çıkmıştır. Abdülhamid yine de temkinli davranır. Zalman, boşluğundan yararlanıp kafasına göre hareket eden Sabahattin'le hesaplaşmaya kalkar. Ama Zülüflü hakkında anlattıklarını duyunca iş değişir. Sabahattin'le işbirliği yapar.