The Witcher dizisi konusu ne? Witcher dizisi saat kaçta başlayacak? Oyuncuları kim?

The Witcher dizisinin Netflix tarafından açıklanmasından sonra, nasıl bir proje olacağı merak ediliyordu. Birçok kişi Witcher dizisi saat kaçta başlıyor? Ne zaman yayınlanacak? Konusu nedir? sorularının cevaplarını internette araştırıyordu. Oyuncuların belli olması, arada gerçekleşen sızıntılar, iddialar, tanıtımlar derken nihayet dizi başladı.

The Witcher, 20 Aralık 2019 tarihi ile yani bugün itibarıyla Netflix'te başladı. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor. Bölüm isimleri ise şu şekilde:

1. Bölüm: Sonun Başlangıcı

2. Bölüm: Dört Altın

3. Bölüm: Hain Dolunay

4. Bölüm: Şölenler ve Cenazeler

5. Bölüm: Bastırılmış İstekler

6. Bölüm: Nadir Türler

7. Bölüm: Düşüşten Önce

8. Bölüm: Çok Daha Fazlası

İlk sezonun tüm bölümleri Netflix tarafından yayınlandı. Eğer Netflix abonesiyseniz, dizinin bölümlerini cihazınıza indirip, çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz.

WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt'ın (Geralt of Rivia) karmaşa içindeki dünyadaki maceralarını konu alıyor.

WITCHER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Witcher'da başrolde Henry Cavill yer alıyor. Daha önce Superman'e hayat veren ünlü oyuncu, dizide Geralt'ı canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Geralt - Henry Cavill

Ciri - Freya Allan

Yennefer - Anya Chalotra

Jodhi May - Kraliçe Calanthe

Björn Hlynur Haraldsson - Kral Eist Tuirseach

Adam Levy - Mousesack

MyAnna Buring - Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni - Fringilla Vigo

Therica Wilson - Sabrina Glevissig

Emma Appleton - Prenses Renfri

İKİNCİ SEZON OLACAK MI?

Netflix yaptığı açıklamada The Witcher'ın ikinci sezonunu da onayladı.

NETFLIX NEDİR? NETFLIX'E NASIL ÜYE OLUNUR?

İlk olarak Amerika'da hayatına bir DVD kiralama şirketi olarak başlayan Netflix, şu an dünyanın önde gelen medya sağlayıcılarından biri haline geldi. 1999 yılında abonelik sistemine geçen Netflix, 2015 yılı sonu verilerine göre, 70 milyondan fazla aboneye ulaşmayı başarmıştı. Şu an itibariyle bünyesinde yüzlerce içeriği bulunduran Netflix, abonelerine bu içeriklere sadece internet bağlantısıyla istedikleri yerden ulaşabilmelerine olanak sağlıyor. Bu da herhalde Netflix'in en büyük avantajlarından. Zaten son yıllarda bu tarz servislerin sayısı da artmaya başladı.

NETFLIX HANGİ PLATFORMLARI DESTEKLİYOR?

Öncelikle Netflix'i kullanmanız için internete ihtiyacınız olacağını yeniden hatırlatalım.

Bunun dışında TV üzerinden Netflix'i, Smart TV, PlayStation 3/4, Xbox One/360, Chromecast, Apple TV veya Blu-ray oynatıcılar destekliyor. Mobilde ise iOS, Android ve Windows Phone'lu tabletler üzerinden uygulaması indirilerek Netflix içeriklerine erişilebilir.

HANGİ ÜYELİK TİPLERİ BULUNUYOR?

Netflix'in şu an için 3 farklı üyelik tipi var. Bunlar; Temel, Standart ve Premium. Bu üyelik tipleri ise farklı özelliklere sahipler. Mesela "Temel" üyelik tipi SD yayını ve aynı anda sadece tek cihazın izlemesine izin verirken, "Standart" üyelik ise, HD yayını ve aynı anda iki cihazdan bağlantıya izin veriyor. Son olarak "Premium" üyelik ise HD ve Ultra HD yayına ve aynı anda dört cihazdan bağlantıya izin veriyor. Netflix'in sitesinden hesap açabilir, üyelik tipini seçebilirsiniz.