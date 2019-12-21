MasterChef elenen isim belli oldu! MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye eleme gecesi yaşananlar

Ekranların severek takip edilen yarışmaları arasında yer alan MasterChef'te elenen isim belli oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde, eleme potasında yer alan isimlerden Ekin, Alican ve Batuhan üçlüsünden biri yarışmaya veda etti. MasterChef Türkiye'ye veda eden ismin belli olmasıyla birlikte elenen isim, hem arama motorlarında hem de sosyal medya mecralarında popüler hale geldi. rogramdan elenen isim yarışmanın takipçilerinin büyük bir çoğunluğunda şaşkınlık yaratırken, eleme gecesini takip edemeyen kişiler, MasterChef son bölümde kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen 72. bölümünün ardından yarışmaya veda eden isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ oldu. MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.