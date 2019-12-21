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elenen isim belli oldu! MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye eleme gecesi yaşananlar

Ekranların sevilen yemek programı Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dün ekrana gelen bölümde geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen programlarda eleme potasına giren yarışmacılar Ekin, Alican ve Batuhan’dan biri yarışmaya veda etti. O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinin konuk olduğu eleme gecesi programında elenen isim, izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Programının dün akşam ekrana gelen yayını takip edemeyenleri, bugün gün içerisinde MasterChef’te kim elendi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. sorusu günün öne çıkan konuları arasında yer alırken yarışmaya veda eden isim izleyenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 18:39
MasterChef elenen isim belli oldu! MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye eleme gecesi yaşananlar

Ekranların severek takip edilen yarışmaları arasında yer alan 'te elenen isim belli oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde, eleme potasında yer alan isimlerden Ekin, Alican ve Batuhan üçlüsünden biri yarışmaya veda etti. MasterChef Türkiye'ye veda eden ismin belli olmasıyla birlikte elenen isim, hem arama motorlarında hem de sosyal medya mecralarında popüler hale geldi. rogramdan elenen isim yarışmanın takipçilerinin büyük bir çoğunluğunda şaşkınlık yaratırken, eleme gecesini takip edemeyen kişiler, MasterChef son bölümde kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen 72. bölümünün ardından yarışmaya veda eden isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ oldu. MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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MasterChef elenen isim belli oldu! MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye eleme gecesi yaşananlar
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