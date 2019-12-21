Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox TV'de Ferhat ile Şirin yer aldı. Buna göre '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle Hercai reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Masterchef Türkiye ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü sırada yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenler yer alıyor.