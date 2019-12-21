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sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Ferhat İle Şirin yeni bölümüyle ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dizilerden Hercai’nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:58
Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox TV'de Ferhat ile Şirin yer aldı. Buna göre '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle Hercai reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Masterchef Türkiye ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü sırada yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 20 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenler yer alıyor.

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