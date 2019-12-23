Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı izle! Nare kızını alabilecek mi? Sefirin Kızı 2.son bölüm yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 2.son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin iddialı yapımının son bölümünde Nare ve Sancar arasında işler iyice karışmıştır. Nare kızı Melek'i almak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Dizinin son bölümünü izleyenler '' Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecan ve aksiyon dolu bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu gibi birçok ismi kadrosunda bulunduran yapım ile ilgili olarak takipçileri internet üzerinden Sefirin kızı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sefirin kızı 3. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

SEFİRİN KIZI 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Star TV'nin vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı.

Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı

SEFİRİN KIZI 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, kızını Sancar'dan geri alabilecek mi?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar'ın ayaklarının dibine bırakır. Nare'nin destanla da, Sancar'la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare'nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar'dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.