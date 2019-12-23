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dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı çekimi hangi ilde yapılıyor?

Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan ’nın çekildiği yer merak konusu oldu. ’de yayınlanan dizi gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin sıkı takipçileri ise ‘’ nerede çekiliyor?’’ sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in oynadığı dizi yurt içi ve yurt dışında çekiliyor. Özellikle ünlü meydan ve sokaklarıyla dikkat çeken yapım bu hafta bomba gibi bir bölümle geliyor. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı çekimi hangi ilde yapılıyor?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:17
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı çekimi hangi ilde yapılıyor?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı çekildiği yer ve şehir merak ediliyor. Bu akşam 2.bölümüyle ekrana gelen dizi reyting rekorlarında zirveyi oynuyor. Sancar ve Nare'nin dillere destan aşkını konu alan dizinin başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek oynuyor. Dizi başlar başlamaz vatandaşlar '' Sefirin Kızı nerede çekiliyor?'' sorusuna ise yanıt aramaya başlıyor. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor, çekimler hangi ilde yapılıyor? İşte detaylar!

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekran hayatına geçen hafta Star TV'de başlayan dizinin Sefirin Kızı çekildiği yer merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Sefirin Kızı nerede çekiliyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.

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Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı çekimi hangi ilde yapılıyor?
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