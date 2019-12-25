Kuruluş Osman Prens Salvador kimdir? Gerçek adı nedir? Latif Koru hakkında bilgiler...

Reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler ise dizide yer alan karakterleri araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman Prens Salvador kimdir? Gerçek adı nedir?

KURULUŞ OSMAN PRENS SALVADOR KİMDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki, başarılı Zühtü Paşa performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Latif Koru, bu sezon Kuruluş Osman'a transfer oldu. Kuruluş Osman'ın Başarılı oyuncusu Prens Salvador performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Latif Koru,Yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Prens Salvador karakterini canlandıran Latif Koru, 4. bölümdeki performansıyla diziye hızlı bir giriş yaptı. Daha ilk anda Osman Bey'in gönlünü kaptırdığı Bala Hatun'u kaçırıp pazardaki halkı kılıçtan geçiren Katalan Prens Salvador, anlaşıldığı kadarıyla Osman'la büyük mücadelelere girecek.



'Kuruluş Osman'de Katalan Prens Salvador karakterini canlandıran Latif Koru, 4'üncü bölümdeki performansıyla diziye hızlı bir giriş yaptı. Daha ilk anda Osman Bey'in gönlünü kaptırdığı Bala Hatun'u kaçırıp pazardaki halkı kılıçtan geçirdi.

LATİF KORU KİMDİR?

Latif Koru 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk okuldan başlayarak bütn okul hayatı boyunca okullardaki tiyatro etkinliklerinin içinde yer alan Latif Koru bir çok özel televizyon kanalında program hazırlamış ve sunmuştur. Daha sonra dizilerde rol almaya başlayan Koru, Seksenler, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde de rol almıştır. Oyuncu aynı zamanda Direniş Karatay filminde de rol almıştır.