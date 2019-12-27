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Masterchef kimdir? ve nereli? İşte bilgiler

Masterchef final haftasına sayılı günler kala yarışmacılardan merak edilmeye başlandı. İlk olan yarışmacının biyografisi ve hayat hikayesi araştırılıyor. Programın sıkı takipçileri ‘’ Uyanık kimdir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarışmacı küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyduğunu ve denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade etmişti. Peki Masterchef ? ?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 21:44
Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler

Masterchef Cemre Uyanık kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV8'de yayınlanan programın sıkı takipçileri ilk yarı finalist olan Cemre Uyanık hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

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Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler
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