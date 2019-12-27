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Masterchef’te elenen Ekin kimdir? Ulaş kaç yaşında, nereli?

Masterchef yarışmasıyla ünlenen Ekin Ulaş’ın hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. TV8’de yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan Masterchef Türkiye’de Güzide, Alican ve Ekin eleme potasındaydı. Yarışmacılardan en çok merak edilen isim ise şüphesiz Ekin oluyor. Bu akşam elenen isim olarak yer alan yarışmacı 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Peki Masterchef’te elenen Ekin kimdir? Ulaş kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 28.12.2019 00:27
Masterchef’te elenen Ekin kimdir? Masterchef Ekin Ulaş kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef eleme heyecanı her hafta devam ediyor. Yarışmacılardan Ekin Mert'in hayatı ve biyografisi ise araştırılıyor. Yarışma boyunca gösterdiği efendi tavırla izleyicilerin gönlünde taht kuran , özellikle kasaplığı ile yarışmada başarılı işler çıkarıyor. 2007'den beri aşçılıkla ilgilenen yarışmacı elenerek gündemde yer edindi. Masterchef Ekin Ulaş, sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. Peki Masterchef'te elenen Ekin kimdir? Masterchef , nereli?

MASTERCHEF EKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR? İŞTE EKİN ULAŞ HAKKINDA MERAK EDİLENLER…

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Ekin Eylem Ulaş'ın biyografisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Masterchef’te elenen Ekin kimdir? Masterchef Ekin Ulaş kaç yaşında, nereli?
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