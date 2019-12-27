Ekranların sevilen yarışması Masterchef eleme heyecanı her hafta devam ediyor. Yarışmacılardan Ekin Mert'in hayatı ve biyografisi ise araştırılıyor. Yarışma boyunca gösterdiği efendi tavırla izleyicilerin gönlünde taht kuran MasterChef Ekin, özellikle kasaplığı ile yarışmada başarılı işler çıkarıyor. 2007'den beri aşçılıkla ilgilenen yarışmacı elenerek gündemde yer edindi. Masterchef Ekin Ulaş, sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. Peki Masterchef'te elenen Ekin kimdir? Masterchef Ekin Ulaş kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF EKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR? İŞTE EKİN ULAŞ HAKKINDA MERAK EDİLENLER…

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Ekin Eylem Ulaş'ın biyografisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…