Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 27. son bölüm ATV'de yayında!

28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 27. son bölüm 'de yayında!

Ekranların sevilen dizisi 27.son bölümü ’de izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümü ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanı izle’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Dün akşam ekrana gelen 27.bölümde Miran’ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşiyor. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Heyecan dolu bölümde Miran ve Reyyan aşkı doludizgin yaşanmaya devam ediyor. Peki yayında mı? Hercai 27.son bölüm ATV’de yayınlandı!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 08:19
Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 27. son bölüm ATV'de yayında!

ATV'nin iddialı dizisi Hercai 27.son bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Miran ve Reyyan'ın doludizgin aşkını konu alan dizinin sıkı takipçileri '' Hercai 28.bölüm fragmanı izle'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Ekrana gelen son bölümde Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur. Peki Hercai 28.bölüm fragmanı yayında mı? Yeni bölümde neler oluyor? Hercai 27.son bölüm ATV'de yayınlandı!

HERCAİ 28.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hercai 28.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 27. son bölüm ATV'de yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN