Masterchef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli, asıl mesleği nedir?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef eleme heyecanı başladı. Yarışmacılardan Güzide'nin hayatı ve biyografisi ise merak konusu olmaya devam ediyor. Büyük finale çok az kala Güzide, Alican ve Ekin mücadele vermeye devam ediyor. En son 7 milyon TL'lik evi ile gündemde olan Mertcan bu hafta eleme adayları arasında yer alıyor. İzmir doğumlu Mertcan, Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Peki Masterchef Güzide kimdir? Aslen nereli? Güzide Mertcan'ın asıl mesleği nedir?

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988'de İzmir'de doğdu. Celal Bayar Üniversitesi'nden mezu olan MasterChef Güzide, İstanbul'a taşındıktan sonra ablası ile ortak bir tekstil firması kurar ve abiye ile günlük giyim kıyafetleri üzerinde üretim yaptılar. Mesleği estetisyenlik olan başarılı yarışmacı, evli ve üç çocuk annesi. Yemek yapma tutkusu nedeniyle çeşitli mutfakları araştırıp farklı tarifler yapmayı seviyor.

Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.