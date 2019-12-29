Atiye nerede çekiliyor? Atiye dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu!

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye internet ortamında yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken aynı zamanda çarpıcı sahneleri ile de gündem oldu. Dram ve gizem türünde hikayesi olan dizinin başrollerinde güçlü oyuncular yerini alıyor. Aynı zamanda her biri 40 dakikadan oluşan 8 bölümlük dizi dün akşam yayınlanmasına rağmen kısa sürede büyük beğeni topladı. Bu doğrultuda; Atiye dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Atiye nerede çekiliyor?

ATİYE DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken çarpıcı sahnelerle de adından söz ettirmeyi başardı. Haberimizin içeriğinden Atiye dizisine ait tüm detayları bulabilirsiniz.