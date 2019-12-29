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17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? ?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Cumartesi günü son bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Yıldız çeyiz duasına çıktı, izleyenler ise eğlenceli dakikalar yaşadı. Sefer ise koşturmaca içindeydi. Kuzey ve Yıldız karakterlerinin zorlu aşk hikayesinin eğlenceli dille anlatıldığı dizinin son bölümünün ardından dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında “Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı?” araştırması yapıyorlar. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu?

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:51
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm ile dün akşam ekranlarda yerini aldı. Show Tv'de yayınlanan dizi kısa sürede bir sürü hayrana sahip oldu. Romantik, komedi ve macera türlerinde olan dizi ekranlara yeni başlamasına rağmen oldukça seviliyor. Dizinin son bölümünde neler olduğu merak edilirken 16.son bölüm ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm araştırması yapılmaya başlandı. Bu bağlamda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın çeyiz duasına çıktığı eğlenceli tanıtımda Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Yıldız, Kuzey'in özgür kalması için gerekli belgeleri Çetin'den satın almak için harekete geçiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içinde olacaktır.

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