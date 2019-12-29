Masterchef Güzide Mertcan finale kalmak istemediğini gözyaşlarıyla anlattı! Masterchef Güzide Mertcan kimdir, eşi ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale adını yazdıran Cemre, Güzide ve Alican üç farklı yemekte hünerlerini sergiledi. Masterchef yarışmasında yaptığı yemeklerden çok Güzide Mertcan eşi birlikte sahip olduğu 7 milyon TL'lik eviyle gündemde yer ediniyordu. Evli ve üç çocuk annesi olan Mertcan, yarışmada gösterdiği tavır ile pek çok kişinin sevgisini kazanmayı başarırken, sosyal medyada paylaştığı evi ile uzun süre konuşulmuştu. Son olarak yarı finalde gözyaşlarına boğulan, Mertcan herkesi şoke etti. Yarışmanın ilk etabında 11, ikincisi etabında 33, üçüncü etabında ise 54 puan alan Masterchef Güzide Mertcan finale kalmak istemediğini gözyaşlarıyla anlattı. Peki Güzide Mertcan kimdir, eşi ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN FİNALE KALMAK İSTEMEDİĞİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI!

''KİMSEYE YANLIŞ ÖRNEK OLMAK İSTEMEDİM''

Ben buraya geldiğimden beri açıkçası çocuklar ve gençler beni izlediğinde hiç kimseye yanlış örnek olmak istemedim. Şu aşamada beni gören herkes o kadar yanlış yerde tutuyorlar ki daha fazla ilerlemek benim ve izleyenler için ne kadar iyi olacak ben bunu düşünmeye başladım açıkçası.

'' OLUR DA BİRİNCİ OLURSAM…''

Olur da birinci olursam insanların kafasında şu oluşacak, birilerini tanımadan, birilerinin yardımı olmadan biz gençler olarak hiçbir şey başaramayacağız. Bunu net gördüklerini düşünüyor insanlar. Ben de bunu onlara düşündürmek istemiyorum açıkçası.

O arkadaşlar (Cemre ve Alican) benden daha çok hak ediyor görünüyorlar. Ve onlar alırsa gerçekten iyi mesajlar verecekler ben bundan eminim. '

Güzide konuşmasının bu kısmında daha fazla devam edemedi ve ağlayarak sustu.

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı.

Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.