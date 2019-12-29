Masterchef'te kim elendi? Masterchef yarı final elenen isim kim oldu ve final ne zaman? 29 Aralık Pazar

Türkiye'nin dikkat çeken yarışması dün akşam yine nefes kesen bir eleme oyunu ile TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Masterchef Türkiye yarı final heyecanı ilgi ile takip edilirken, Masterchef finalistleri ve elenen isim belli oldu. Ekin'in ardından geri kalan 3 yarışmacı için stresli bir süreç başlamış ve yarışma finaline hangi iki ismin kalacağı merak konusu olmuştu. Güzide, Alican ve Cemre'nin final için yarıştığı dün akşamki programda ilginç anlar da yaşandı. Peki, 28 Aralık Masterchef'te kim elendi ve Masterchef final tarihi ne zaman?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN? FİNALİSTLER KİMLER OLDU, KİM ELENDİ?

Masterchef final tarihi belli oldu. Yarışmanın yeni bölümünün tarihinin açıklanmasının ardından izleyiciler heyecanla beklemeye başladı. Elenen isim ve Masterchef finalistler ile ilgili haberimizden bilgi edinebilir ve Masterchef final tarihini öğrenebilirsiniz.