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Masterchef'te kim elendi? Masterchef yarı final elenen isim kim oldu ve final ne zaman? 29 Aralık Pazar

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması finalistleri, yarışmanın takipçileri için merak konusu oldu. Yarışmada dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar için oldukça stresli geçen yarı final oyunu izleyenleri ekranlara kilitledi. Peki, Masterchef’te elenen isim kim oldu ve ne zaman? Önceki akşam yarışmada 4. Ekin yarışmaya veda etmişti. Dünkü bölümde ise, Güzide, Alican ve Cemre, MasterChef finaline kalan 2 finalist yarışmacı olmak için yarışmada ter döktü. Nefes kesen yemek yarışının ardından belli oldu! İşte 28 Aralık Masterchef kim elendi sorusu ve final hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 08:27
Masterchef'te kim elendi? Masterchef yarı final elenen isim kim oldu ve final ne zaman? 29 Aralık Pazar

Türkiye'nin dikkat çeken yarışması dün akşam yine nefes kesen bir eleme oyunu ile TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Masterchef Türkiye yarı final heyecanı ilgi ile takip edilirken, Masterchef finalistleri ve elenen isim belli oldu. Ekin'in ardından geri kalan 3 yarışmacı için stresli bir süreç başlamış ve yarışma finaline hangi iki ismin kalacağı merak konusu olmuştu. Güzide, Alican ve Cemre'nin final için yarıştığı dün akşamki programda ilginç anlar da yaşandı. Peki, 28 Aralık Masterchef'te kim elendi ve Masterchef final tarihi ne zaman?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN? FİNALİSTLER KİMLER OLDU, KİM ELENDİ?

tarihi belli oldu. Yarışmanın yeni bölümünün tarihinin açıklanmasının ardından izleyiciler heyecanla beklemeye başladı. Elenen isim ve Masterchef finalistler ile ilgili haberimizden bilgi edinebilir ve Masterchef final tarihini öğrenebilirsiniz.

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Masterchef'te kim elendi? Masterchef yarı final elenen isim kim oldu ve final ne zaman? 29 Aralık Pazar
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