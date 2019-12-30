Çukur'da Nejat İşler sürprizi! Çukur dizisinde Nejat İşler hangi rolde olacak? Yamaç'a yeni düşman!

Ay Yapım imzalı ve uzun süredir ekranlarda yer alan dizi Çukur yeni oyuncusu Nejat İşler ile binlerce kişinin gündemine geldi. Reytinglerdeki yerini koruyan dizi her Pazartesi ekranlara gelirken yapımın sıkı takipçileri internet üzerinden araştırmalara başladı. Çekimleri İstanbul Balat'ta yapılan dizinin başrolü Yamaç'ın yeni düşmanı Çağatay rolüne hayat verecek olan ünlü oyuncu hayranları tarafından oldukça merak edilen dizide heyecan yine doruklarda olacak. Peki, Çukur'da Nejat İşler'in rolü ne olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

ÇUKUR'DA SÜRPRİZ İSİM: NEJAT İŞLER!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'a sürpriz bir isim dahil oldu. 3 sezondur her bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı.

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren 'Çukur'un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

"Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır!"

Çukur'un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun'un, sonra da Reşit'in Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet'in Yamaç'ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Genç tiyatrocu Nejat İşler,28 Şubat 1972 yılındaİstanbul'un Eyüpsemtinde bir işçi ailesinde doğdu. Bir ablası vardır.Feshane işçilerinden birinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığını düşünerek vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünta Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan"Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne 1991 yılında başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikayeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek,Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur,Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Herşey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden",2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde Fikret Kuşkanve Mehmet Günsür ile birlikte rol aldı.

Bodrum Gümüşlük'de devamlı yaşadığı bir evi var.

Nejat İşler, 17 Ocak 2014 tarihinde aniden rahatsızlandı, kaldırıldığı Hastanede septik şok tanısıyla tedavi altına alındı, 26 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisinin ardından normal odaya geçti. Nisan 2014 'ün ilk haftasında taburcu oldu.

Bundan sonra Bodrum'da yaşayacağı, dizi oyunculuğunu bıraktığını belirten ve Bodrum Gümüşlük'te Tezgah isimli bir saraf dükkanı olan Nejat İşler, 1 Temmuz2015 tarihinde de 140 çocuğun eğitim alacağı futbol okulu açtı.