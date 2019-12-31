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Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

Kim Olmak İster Yılbaşı özel bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner yarışmasında az önce sorulan “Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?” sorusu merak konusu oldu. Yılbaşı özel bölümü için birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekranlara kilitleyen ’de az önce sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Milyoner’de sorulan dikkat çeken soru ve cevabı… İnek ölümü, Kar yağması, Kız bebek doğumu, Köyün futbol takımının gol atması...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:20
Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

A) İnek ölümü
B) Kar yağması
C) Kız bebek doğumu
D) Köyün futbol takımının gol atması

İşte cevabı!

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