Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

A) İnek ölümü

B) Kar yağması

C) Kız bebek doğumu

D) Köyün futbol takımının gol atması

İşte cevabı!