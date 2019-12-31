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fragmanı yayınlandı! ?

İddialı dizi fragmanı yayınlandı. Star Tv ekranlarına gelen dizi kısa sürede oldukça sevildi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide Nare ve Sancar karakterlerinin hikayesi anlatılıyor. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı dizinin son bölümünde Nare ve Sancar kızları Melek’i kurtarmaya çalıştılar. Aksiyonun ve heyecanın hız kesmediği dizinin son bölümünde neler oldu? Merakla beklenen Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı da yayınlandı.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:23
Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede ilgi gören dizi çarpıcı sahneleri ile oldukça konuşulurken yeni bölümde neler olacağını da dizinin sıkı takipçileri merak ediyor. Dizinin son bölümünde Sefir, Melek'i kaçırır. Nare ve Sancar ise kızları Melek'i kurtarmak için uğraşacaklardır. Dizinin son bölümünün ardından merakla beklenen Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı!

SEFİRİN KIZI 4.BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

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Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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