Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? "Agah gerçekleri öğrendi!" Zalim İstanbul 25. son bölüm neler oldu?

26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? "Agah gerçekleri öğrendi!" Zalim İstanbul 25. son bölüm neler oldu?

ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi 25. Son bölüm ile dün akşam ekranlardaydı. Bu hafta; Şeniz, Nedim için kurduğu tuzağa kendi düşmüştür. Cenk ile evliliğini bitirmek için harekete geçen Cemre ise artık yorgun düşmüştür. Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır. Agah ise öğrendiklerinin şokunu atlatamadan büyük sırrı öğrenmeye doğru ilerliyor. Her hafta entrika dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizinin sona ermesi ile vatandaşlar yayınlandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zalim İstanbul 26. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:51
Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Agah gerçekleri öğrendi! Zalim İstanbul 25. son bölüm neler oldu?

Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Agah büyük sırrı öğrenecek mi sorusu merak konusu olurken dizide yer alan heyecan dolu sahneler her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Bu hafta; Cenk, Nedim'i pencereden attığını itiraf ederken Agah Bey yeğeninin yıllarca yaşadıklarına oğlunun neden olduğunu bilmesi ile sarsılıyor. Gelecek hafta yaşanacak olayları görebilmek için herkesin gözü Kanal D ekranında yayınlanacak olan Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz dizinin kanalı Kanal D Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanını yayınlamadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 25. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk'in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim'in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren'in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim'dir. Nedim Ceren'in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? "Agah gerçekleri öğrendi!" Zalim İstanbul 25. son bölüm neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN