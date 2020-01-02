Yemin 154.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Narin ve Kemal boşanacak mı?

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen ve günlük yayınlanan dizisi Yemin 154.bölüm fragmanı yayınlandı. 2 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını detaylarıyla araştırıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20.00'da yayınlanıyor. Peki Yemin 155.bölüm fragmanı yayında mı? İşte Yemin yeni bölüm fragmanı!

YEMİN 154.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

NARİN VE KEMAL BOŞANACAK MI?

Yemin dizisinde bugün Reyhan Suna'yla ilgili güzel bir sürpriz hazırlar. Narin ise Kemal'le birlikte geçireceği son günlerin üzüntüsünü yaşar.

Yemin 154. son bölüm fragmanı izle!

Reyhan ve Emir Suna için seferber olurken, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Cemre amacına ulaşabilecek mi? Kemal avukattan öğrendikleriyle şok olur. Narin'e gerçekleri söylemekten çekinen Kemal arada kalır. Ayrılık saati yaklaşırken ikilinin hüznü de giderek artmaktadır.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'e kardeşiyle ilgili güzel bir sürpriz hazırlayan Reyhan evde bayram havasına sebep olur ama bir tehlike adım adım yaklaşmaktadır. Kemal, Narin'in uygularını öğrenmenin peşindeyken Narin bugünlerin beraber geçirdikleri son günler olduğunun bilincindedir. Olan bitenden habersiz Kemal, Narin'in sakladığı bilgiye ulaşacak mı?