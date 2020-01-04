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ipucu 4 Ocak sorusu: "", "" ve "" ? Hadi bugün 20.30’da!

ipucu 4 Ocak sorusu ve cevabı yayınlandı. Türkiye’nin popüler bilgi yarışmasında kültürel ve bilimsel sorular karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün akşam oynanacak oyunun sorusu ise magazin gündeminden geliyor. Buna göre ‘’ sorusu nedir?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün yeni sorularıyla karşımıza çıkan "", "" ve "" ? oldu. On iki soruyu doğru cevaplayan herkese gerçek para ödülü veriliyor. Peki "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?

Giriş Tarihi: 4.1.2020 16:01
Hadi ipucu 4 Ocak sorusu: Karakomik Filmler, Pek Yakında ve Son Umut filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir? Hadi bugün 20.30’da!

Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu 4 Ocak Hadi ipucu sorusu meraklıları için geldi. Bugün saat 20.30'da oynanacak oyundaki soru ise magazin konusundan geldi. Buna göre "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir? İşte, Hadi ipucu 4 Ocak sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

"Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

Cem Yılmaz

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

HADİ oyunu, Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

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Hadi ipucu 4 Ocak sorusu: "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir? Hadi bugün 20.30’da!
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