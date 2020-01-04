Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin iddialı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü merakla bekleniyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken konuya yönelik bir açıklama geldi. Yeni yılda yapılan sözleşmeler sebebi ile dizi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümünde Yıldız'ın çeyiz duasına çıktığı bölümde, Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Poyraz ve Kamer düğün hazırlıklarına başlarken Pembe, Şule'yi bayıltıyor. Yıldız, Çetin'den Şule ile Kuzey'in boşanması için gerekli belgeleri istiyor. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarının her Cumartesi reyting rekorları kırdığı yapımı Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…