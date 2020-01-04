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bu akşam neden yok? yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yıla henüz yeni girmiş olmamızla birlikte vatandaşlar ekranlarda yer alan yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışına bir süre aran veren diziler arasına Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta girmiş oldu. Başrollerinde Yıldız Kadıoğlu (Aslıhan Güner) ve Kuzey Mollaoğlu (İsmail Demirci) yer aldığı dizi Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Bu akşam ’nin yayın akışında görülmeyen dizinin akıbetini merak edenler internetten araştırma yapmaya başladı. Peki ? yayınlanacak? 4 Ocak Show TV yayın akışı!

Giriş Tarihi: 4.1.2020 14:52
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

'nin iddialı dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken konuya yönelik bir açıklama geldi. Yeni yılda yapılan sözleşmeler sebebi ile dizi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümünde Yıldız'ın çeyiz duasına çıktığı bölümde, Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Poyraz ve Kamer düğün hazırlıklarına başlarken Pembe, Şule'yi bayıltıyor. Yıldız, Çetin'den Şule ile Kuzey'in boşanması için gerekli belgeleri istiyor. Peki; yayınlanacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarının her Cumartesi reyting rekorları kırdığı yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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