Kaçak Kız konusu ne ve oyuncuları kimler? Kaçak Kız oyuncu kadrosu

Sinemadan sonra televizyon ekranlarında da seyirci ile buluşan Kaçak Kız filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Filmin yeniden yayınlanması nedeni ile Kaçak Kız ile ilgili birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında 'Kaçak Kız konusu ne?' ve 'Kaçak Kız oyuncuları kimler?' soruları yer alıyor. Haberimizde, bu akşam TV'de yayınlanacak olan Kaçak Kız filmi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Kaçak Kız konusu ne ve oyuncu kadrosu kimlerde oluşuyor sorularının yanıtı ile film hakkında ilginç detaylar...

KAÇAK KIZ KONUSU NE?

Film, Las Vegas'ın parlak ışıklarının yoluna düşen ancak beklediğinden çok daha fazlasını alan Nebraskalı bir genci (Chloe Moretz) anlatıyor.

KAÇAK KIZ KONUSU OYUNCULARI KİMLER? İŞTE OYUNCU KADROSU

Kaçak Kız Orijinal Adı: Hick

Kaçak Kız Yönetmen: Derick Martini

Kaçak Kız Yapım Yılı: 2011 – ABD

Kaçak Kız Türü: Dram, komedi

Kaçak Kız Oyuncular: Chloe Grace Moretz, Blake Lively, Eddie Redmayne, Alec Baldwin, Juliette Lewis