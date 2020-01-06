Bold Pilot Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ne oyuncuları kimler? Efsane yarış atı Bold Pilot’ın hikayesi

Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ve oyuncuları, televizyon izleyicileri tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Farah Zeynep Abdullah, Ekin Koç ve Fikret Kuşkan'ın üstlendiği Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkı konu edinen filmin çekimleri 4 farklı şehirde 50 günde tamamlandı. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi, konu ne, oyuncuları kimler gibi soruların yanıtları…

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

Ekin Koç (Halis Karataş)

Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

Serkan Ercan (Yaşar)

Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

Sekvan Serinkaya (Gülağa)

Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

Melis Sezen (Esra Atman)

Şenay Dede (Lale Atman)

Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

Oğuz Kara (Erdi Karataş)

Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği Şampiyon filminin çekimleri Veli Efendi Hipodramı'nda gerçekleştirildi. İstanbul, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak üzere 4 farklı şehirde 50 günde çekilen filmde, Bold Pilot'ı canlandıran atlar, bilgisayar ortamında 2D/3D desteği ile birbirlerine benzetildi.

EFSANE YARIŞ ATI BOLD PİLOT'IN HİKAYESİ

Bold Pilot'u ilk gördüğü anı 'O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım' sözleriyle ifade eden Halis Karataş, hayatında önemli bir yer edinen efsaneyi anlatıyor.

Henüz 19 yaşında, umut vaat eden bir jokey olan Halis Karataş, Özdemir Atman'ın sahip olduğu Atman ekürisinde işe başladı.

Üç sene sonra yolları genç bir tay olan Bold Pilot'la kesişti. Atman, Bold Pilot henüz iki yaşında minik bir tayken, Halis Karataş'a çalıştırması için başka bir atı önerirken, Karataş, Bold Pilot'a baktı ve "İzin verin ben bu atı çalıştırayım" diyerek Türkiye'ye bir efsane kazandırmanın ilk adımını attı. Karataş, Bold Pilot'a 'vurulma' anını şöyle anlatıyor:

"Özdemir Atman'ın iki atına binmiştim. 1991'de 'Asya Atçılık Konferansı' için 'en başarılı jokey' olarak beni seçmişlerdi. Ve o sırada Özdemir Bey'le tanıştık, kendisiyle çalışmamı teklif etti. Bold Pilot ile de 1994'Te şubat ayının 26'sında tanıştık. Özdemir Bey yeni gelen tayları çalıştırıp, hangi atımızın iyi olduğuna dair onları sıralamamızı istedi. Dört tayın ardından sıra Bold Pilot'a geldi. Daha iki yaşında bebekti. Onda takılı kaldım. Diğer taylara hiç binmedim."

"BİR YARIŞ ATINDAN BİR STAR DOĞMUŞTU"

Her gün Bold Pilot'ı çalıştırmaya başlayan Karataş'a göre, sadece onu görmek için hipodromları dolduran kalabalığın sevgilisi, Türkiye'nin en ünlü atının farkı, ışığıydı:

"O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım. İnanılmaz bir ışığı ve şampiyon edası vardı. Asildi, farklı bir ruhtu. Yarışa çıktığımızda etrafa bakmayı severdi. Her şeyi dikkatlice izler, bugün farklı bir şey var mı analiz ederdi. Duruşu özeldi, gelir gezinti yapar, bir durur etrafı dinler, kendini hazır hissetmeden antrenmana bile başlamak istemezdi. Hemen farkı görürdünüz. Atçılıkla, at yarışıyla hiç ilgisi olmayan insanların dahi 'Bold Pilot' dendiği zaman gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. Bir yarış atından bir star doğmuştu. O koştuğu zaman ona özel seyirci gelirdi. Sırf onu görmek için hipodroma üç kat insan dolardı. Padoğa girdiği an alkış tufanı kopardı. 'Bold Pilot' hemen her koşusunda startingbox'a girerken huysuzluk yapar, tehlike yaşardı. Bir süre sonra o kendini sakatlamasın diye hipodromdaki insanlar birbirlerini susturmaya başlamışlardı. Tribünlerden çıt çıkmazdı. Bold Pilot da bunu hissederdi. Böyle güçlü bir sevgi vardı takipçileriyle arasında."

"2 YILDA 30 YARIŞ 21 GALİBİYET"

1996-98 yılları arasında Karataş ve Bold Pilot ikilisi, birlikte rekorları kırıp, şampiyonlukları göğüsledi; birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşadı. Art arda birinci oldukları 11'lik seri yaptılar. Bu sırada ünlü jokeyin hayatında eşzamanlı olarak başka büyük bir fırtına koptu: Özdemir Atman'ın kızıyla olan dostluğu, aşka dönüştü...

Şöyle anlatıyor:

"Eşimle, babası Özdemir Bey'le ilk seyahatte, 1991'de Phuket'te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm'le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok.."

BOLD PİLOT MEZARI NEREDE?

Bizim İçin Şampiyon' adlı sinema filmine konu olan efsane yarış atı Bold Pilot'un mezarı Adapazarı'nda yer alıyor.