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bu akşam var mı yok mu? ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

’nin sevilen dizisi yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın yeni bölümü Show TV 6 Ocak yayın akışında bulunmuyor. Yeni yıl haftasının içinde yer almamızla birlikte ekranlarda yer alan yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Görülen o ki yayın akışına ara veren yapım arasına Çukur dizisi de eklenmiş oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli (Yamaç) ve Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu) yer aldığı dizinin yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Peki Çukur bu akşam neden yok? ne zaman yayınlanacak? !

Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 14:03
Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli (Yamaç) ve Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu) yer aldığı yapımın sıkı takipçileri yeni bölümü yayın akışında göremedi. Dizinin 3.sezon 15.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümünde Yamaç Koçovalı'nın baş düşmanlarından biri olan Çağatay Erdenet son bölümde ekrana geldi, bu rolü ise ünlü oyuncu Nejat İşler canlandırıyor. İzleyiciler 6 Ocak yayın akışında göremeyince yeni bölümün yayın tarihini internetten araştırmaya başladılar. Peki; ne zaman yayınlanacak? ?

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarının Pazartesi akşamları reyting rekorları kırdığı yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar
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