Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

Ekranların sevilen dizisi Çukur yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli (Yamaç) ve Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu) yer aldığı yapımın sıkı takipçileri yeni bölümü yayın akışında göremedi. Dizinin 3.sezon 15.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümünde Yamaç Koçovalı'nın baş düşmanlarından biri olan Çağatay Erdenet son bölümde ekrana geldi, bu rolü ise ünlü oyuncu Nejat İşler canlandırıyor. İzleyiciler 6 Ocak Show TV yayın akışında göremeyince yeni bölümün yayın tarihini internetten araştırmaya başladılar. Peki; Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur neden yok?

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarının Pazartesi akşamları reyting rekorları kırdığı yapımı Çukur bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.