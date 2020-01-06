Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Fakat diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle ara verdiği için Sefirin Kızı önümüzdeki haftalarda yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı dizi yurt içi ve yurt dışında çekiliyor. Özellikle ünlü meydan ve sokaklarıyla dikkat çeken yapım bu hafta bomba gibi bir bölümle geliyor. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği ülke nerede? Podgorica' nerede ve hangi ülkede?

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekran hayatına geçen hafta Star TV'de başlayan dizinin Sefirin Kızı çekildiği yer merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, Sefirin Kızı nerede çekiliyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.

SEFİRİN KIZI'NIN ÇEKİLDİĞİ PODGORİCA NEREDE VE HANGİ ÜLKEDE? KARADAĞ 'MONTENEGRO', HARİTADA NEREDE?

Karadağ, Balkanlar'da yer alan bir ülke. Montenegro adıyla biliniyor.

Podgorica ise, Karadağ 'Montenegro'nun başkenti. Podgorica aynı zamanda Karadağ'ın (Montenegro) en büyük kenti olma unvanına da sahip. Karadağ, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın (Montenegro) çabalarıyla 2003 yılında, Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur.

Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü gerçekleşen referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır.

3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu tarafından referandumda çıkan sonuca istinâden Karadağ'ın bağımsızlığı ilân edilmiştir.