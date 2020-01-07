Çin Seddi konusu nedir? Çin Seddi oyuncuları kimler?

Çin Seddi filmi bu akşam beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Star TV'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Çin Seddi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Macera, tarihi ve fantastik türünü ele alan filmde Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfetmesini izleyeceğiz. Peki Çin Seddi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

ÇİN SEDDİ KONUSU NEDİR?

William Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ OYUNCULAR KİM?

Çin Seddi oyuncuları arasında; Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau yer alıyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çin Seddi filmi bu akşam Star Tv'de saat 20:00'de yayınlanacak.