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? Diziler kaç hafta yok, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Yeni yıla giriş yapmamız ile birlikte takip ettikleri dizileri ekranlarda göremeyen izleyiciler, merak içinde ', kaç hafta yok?’ sorularına yanıt aramaya başladılar. Her yıl reklam anlaşmaları ve planlanmaların belirlenmesi için dizilere birkaç hafta ara verildiği biliniyor. Sabah.com.tr olarak 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV dizileri neden yayınlanmıyor? ve Diziler kaç hafta yok, ne zaman başlayacak? sorularının yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:32
Diziler neden yayınlanmıyor? Diziler kaç hafta yok, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

2020 yılına giriş yapmamız ile birlikte geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarında diziler yayınlanmadı. Bu durumun böyle olması neticesinde televizyon izleyicileri, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, 'Diziler neden yayınlanmıyor, kaç hafta yok?' Pek çok vatandaşın merakla sorguladığı bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR? DİZİLER KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon dizilerinin yeni yıl ile birlikte ekranlarda yayınlanmaması izleyicileri meraklandıran konular arasında yer aldı. Her yıl, reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi sebebiyle yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler için bu hafta da aynı süreç geçerli olacak.

Dizilerin yeni bölümlerinin ise birkaç hafta sonra ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer vereceğiz…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün, Kanal D'de saat 20.00'da Hekimoğlu dizisinin tekrarı, TRT 1'de ise Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yer alacak.

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Diziler neden yayınlanmıyor? Diziler kaç hafta yok, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
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